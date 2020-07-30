شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 409 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و37 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية،إعلان وزارة الصحة تسجيل 409 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 37 حالة وفاة اليوم الأربعاء،والأسعار الجديدة لتذاكر القطارات المكيفة والعادية
الصحة: تسجيل 409 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 37 حالة وفاة
الأسعار الجديدة لتذاكر القطارات المكيفة والعادية
الأوقاف: 12 ألف و500 جنيه مكافأة لمديرية القاهرة لتميزها فى مشروع صكوك الأضاحى
الأوقاف: منع طارق محمود مبارك الواعظ بالأزهر من صعود المنبر لتبنيه أفكارا متطرفة
وزير السياحة والآثار يٌثنى على أعمال تطوير متحف المركبات الملكية
وزيرة الهجرة: نتابع مع السلطات السعودية عودة جثامين المجني عليهما المصريين
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 409 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و37 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.