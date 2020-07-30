أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 409 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و37 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية،إعلان وزارة الصحة تسجيل 409 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 37 حالة وفاة اليوم الأربعاء،والأسعار الجديدة لتذاكر القطارات المكيفة والعادية الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا إلى 37025 وخروجهم من المستشفيات الصحة: تسجيل 409 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 37 حالة وفاة الأوقاف تحذر من استغلال المساجد وملحقاتها فى الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ الأسعار الجديدة لتذاكر القطارات المكيفة والعادية نصائح وزيرة الصحة فى عيد الأضحي لمنع تفشي كورونا (إنفوجراف) الأوقاف: 12 ألف و500 جنيه مكافأة لمديرية القاهرة لتميزها فى مشروع صكوك الأضاحى Advertisements الأوقاف: منع طارق محمود مبارك الواعظ بالأزهر من صعود المنبر لتبنيه أفكارا متطرفة وزير السياحة والآثار يٌثنى على أعمال تطوير متحف المركبات الملكية وزيرة الهجرة: نتابع مع السلطات السعودية عودة جثامين المجني عليهما المصريين الآثار: قرب الانتهاء من أعمال العرض لمتحف شرم الشيخ تمهيدا لافتتاحه "التعليم" تشارك فى ندوة "نحو إطار استراتيجى لاستئناف برامج تعليم الكبار" بالشراكة مع اليونسكو الزراعة: مضاعفة سلع غذائية و6 أنواع لحوم بالمنافذ بسعر مخفض في العيد.. فيديو

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