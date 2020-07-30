شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: عرض تصور على مجلس الوزراء عقب عيد الأضحى لعودة صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف، إن الوزارة أعدت مذكرة أو تصور، وذلك لعودة المصلين وأداء صلاة الجمعة في المساجد، موضحاً أن التصور سيتم عرضه على مجلس الوزراء في أول اجتماع عقب إجازة عيد الأضحي.

وأكمل حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية سي بي سي، أن نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة وباقي المساجد سيكون بها تكبيرات العيد فقط، رفع تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت دون حضور المصلين.

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وأكمل مساعد وزير الأوقاف، أن تكبيرات العيد سترفع في كافة المساجد بدون صلاة.

وكانت أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا حذرت فيه استغلال المساجد وملحقاتها فى الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت الوزارة فى بيانها: "بمناسبة قرب انتخابات مجلس الشيوخ ينبه على جميع العاملين بالأوقاف التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أي جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه وعدم الانحياز دعائيا لأي مرشح على حساب آخر مع التأكيد على المشاركة الإيجابية في كل استحقاق وطني".