قبل العيد.. السياحة توجه رسائل للمقبلين على المناطق السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، عدة رسائل للمواطنين المقبلين على زيارة الأماكن السياحية في شرم الشيخ والغردقة ومطروح والساحل الشمالي لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ودعا فاروق، لمصراوي، الزوار بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية الموضوعة من جانب وزارتي الصحة والسكان والسياحة والآثار، للحفاظ على الصحة العامة، والمقاصد السياحة المصرية، قائلا: "استمتعوا بالإجازة وقضاء وقت ممتع في العيد".

وناشد الزائرين أيضاً، التمتع بالأجواء المصرية الساحرة الرائعة بالمقاصد السياحية بدلاً من السفر للخارج والذي يُعد محفوفاً بالمخاطر، موضحاً أن هناك العديد من الدول السياحية لم تفتح حدودها بعد لاستقبال سائحين، نظراً لارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس هناك، والبعض الآخر يتخوف من تزايد حالات الإصابة من قبل الوافدين إليها.

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وأعرب عضو غرفة شركات السياحة، عن تقديره للسائح الداخلي "المصري"، والذي كان سبباً رئيسيًّا وعاملاً كبيراً في استمرار دوران حركة السياحة، إلى جانب قناعته بأن ما تم تطبيقه بالفنادق من معايير صحية تهدف لصالحه وصحتة والحد من انتشار فيروس كورونا في المقام الأول، وهو ما تحقق في التجربة الأولى في إجازة عيد الفطر المبارك.

ويستعد العديد من المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في المناطق السياحية وقضاء أفضل الأوقات خلال فترة الإجازة المرتقبة.

ويتراوح سعر الغرفة في الليلة الواحدة بفنادق فئة 3 نجوم بالإسكندرية والساحل الشمالي بين 300 ـ 500 جنيه، وفي فنادق 4 نجوم تتراوح بين 1000 وحتى 2000 جنيه، وفي فنادق 5 نجوم تتراوح بين 2500 و3000 جنيه في المناطق السياحية بالغردقة وشرم الشيخ، مع اصطحاب الأطفال مجانا حتى سن 12 سنة حسب سياسة الفندق.

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