بـ6 طلقات نارية.. ننشر التفاصيل الكاملة لمقتل مصريين على يد سعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن التفاصيل الكاملة لمقتل عاملين مصريين في السعودية، لقي حتفهما بستة طلقات نارية على يد مواطن سعودي بسبب الخلاف على بعض الأعمال الفنية في أعمال البناء وتركيب مواسير الصرف الصحي.

وبحسب بيان اليوم، أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية لمتابعة مستحقات القتيلين، والتواصل مع جهة عملهما لحفظ حقوقهما العمالية، بالتنسيق مع القنصلية خلال التحقيقات التى تجري حاليا، إنهاء إجراءات نقل الجثمانين للقاهرة، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء.

وكشف الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، عن تفاصيل وملابسات واقعة إطلاق النار على العاملين المصريين وذلك بالتنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض والمستشار القانوني خالد الهواري، حيث تم التواصل مع حسين عبد الإمام شقيق أحد الضحايا، وابن عم الأخر وتبين أن القتيلين هما: عادل عبد الإمام حسين مواليد 1983 ومهنته سائق، وابن عمه عز الدين محمد عبدالشافي أحمد من مواليد 1967 ومهنته عامل تربية مواشي وكلاهما من محافظة قنا مركز نجع حمادي قرية البطحاء.

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وقال رجائي، إن تفاصيل مصرعهما، ترجع إلى نشوب خلاف بينهما وبين مواطن سعودي يدعى عوض المطيري عسكري متقاعد، حيث كانا يعملان باليومية لديه في إنشاء استراحة خاصة به بمنطقة حريملاء، والتي تبعد حوالي 100 كيلو مترا شمالي الرياض، وهما ليسا على كفالته، واختلف معهما على بعض الأعمال الفنية في أعمال البناء وتركيب مواسير الصرف الصحي مما أثار غضب المواطن السعودي والذي تركهما وذهب إلى سيارته وأحضر بندقية آلية وباغتهما بإطلاق الرصاص عليهما وأصيب ستة طلقات نارية توفي على أثرها في الحال وهرب الجاني من موقع الحادث على الفور.

وتابع: وعلى الفور تحركت السلطات السعودية إلى مكان الحادث للمعاينة ورفع الجثامين وفي أثناء تواجد السلطات قام الجاني بالاتصال على حارس الموقع وهو سوداني الجنسية لمعرفة التطورات، وطبقا لتعليمات الأجهزة الأمنية قام الحارس بالرد عليه ومجاراته في الحديث حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من تتبع المكالمة وتحديد مكانه، وبالفعل تم تحديد مكانه بمدينة الرياض- حي الروضة، وتحركت القوات وقامت بإلقاء القبض عليه وتم نقل الجثامين إلى مستشفى حريملاء تمهيدا لإعداد تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن.

وأضاف الملحق العمالي، أن شقيق المتوفي ينهي حاليا إجراءات نقل الجثامين إلى مسقط رأسيهما للدفن في مصر، وقد تم إبلاغه خالص عزاء الوزير محمد سعفان.