شكرا لقرائتكم خبر عن محاضر وإنذارات لمحلات جزارة بالمنوفية في حملة تموينية قبل عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسن عبدالعال، رئيس مدينة سرس الليان، إنه تم تشديد الرقابة على الأسواق، حفاظا على سلامة المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى.

حيث قامت لجنة بالاشتراك مع إدارتى الصحة والتموين بالمرور على محال الجزارة والتأكد من نظافة بيئة العمل وإنهاء إجراءات التراخيص لبعض المحال وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٠محاضر صحة وعدد ٣ محاضر تموين عدم إعلان أسعار وعدد ٣ إنذارات بيئة و٥ محاضر إشغال طريق.