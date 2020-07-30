شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: عودة الموظفين للعمل بالمصالح الحكومية بعد إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام أمنة أنه في إطار خطة الدولة الشاملة والإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، على ضوء التدابير التي تتخذها الدولة لإعادة النشاط الاقتصادى تدريجيا وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة ۲۰۲۰، تقرر عودة جميع العاملين بإدارات الدیوان العام والوحدات المحلية والمشروعات التابعة للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه تتم عودة العاملين بمديريات الخدمات والشرکات وفقا للاحتياج وحاجة العمل ورؤية رؤساء تلك الجهات مع إتخاد كافة التدابير اللازم لمنع انتشار العدوی، ويتم منح الموظف المصاب بالأمراض المزمنة إجازة بموجب تقرير من التأمين الصحى باستحقاقه لتلك الإجازة، وكذلك يُمنح المخالط لمصاب بمرض معدى إجازة طبقا للمدة التی تحددها الجهة الطبیة المختصة.

ويتم منح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ عودته للبلاد، ويستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۱۹ لسنة ۲۰۲۰، فيما يخص العاملين بالمرافق الحيویة والقطاعات الهامة التی ترتبط بتقدیم خدمات للجمهور تحددها السلطة المختصة بكل جهة، مثل خدمات النقل والإسعاف والمستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحی والكهرباء والبريد وأعمال الامتحانات، ويتم تنظيم ذلك وفقًا للقواعد التي تراها السلطة المختصة تحقق الصالح العام مع مراعاة التدابير الاحترازية للتعامل مع فیروس کورونا المستجد.