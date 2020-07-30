شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: إعادة تشغيل الحضانات بنسبة إشغال 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن إعادة تشغيل حضانات الأطفال بنسبة إشغال 50٪ بكل حضانة مع التشديد على اتخاد كافة الإجراءات والتدابیر الاحترازية لمنع انتشار فيروس کورونا المستجد وتكليف الجهات المختصة بمتابعة تنفید تلك التدابير دوريًا.

ووجه «المحافظ» رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية المختصة بتنفيذ تلك التعليمات كلٌ فيما يخصه، وشدد على التأكد من اتخاد الإجراءات الاحترازية فى الحضانات لمنع انتشار الفيروس.