شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يقرر تشغيل المقاهي والمطاعم والكافيتريات حتى منتصف الليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تعديل ساعات تشغيل المقاهى والكافيترات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من المنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة لتصبح من مواعيد العمل من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر، منتصف الليل، مع التشديد على ألا تزيد نسبة الإشغال عن 50% من الطاقة الاستيعابية، والتشديد على الالتزام باتخاد كافة الاحترازية لمنع انتشار فيروس کورونا.

وقرر المحافظ تعديل مواعيد استقبال الجمهور في المحال التجارية والحرفية بما فيها «المولات» التجارية لتصبح من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء مع، الالتزام باتخاذ التدابير الاحترازية.

وأضاف آمنة بالسماح بتنظيم المؤتمرات والاجتماعات بالمنشآت الفندقية المرخصة من وزارة السیاحة والآثار بشرط الالتزام بالمسافات الآمنة وعدم زيادة أعداد المتواجدين في تلك المؤتمرات والاجتماعات عن 50 فردًا کحد أقصی، ويكون ذلك في القاعات التي تسع 100 شخص على الأقل مع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة - صورة أرشيفية