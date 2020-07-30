شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران مهنئا العاملين بعيد الأضحى: تحلوا بالصبر والإرادة لعبور أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، بالتهاني لجميع العاملين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلا: «تعلمون أننا نشهد في هذه الأيام ظروف هي الأصعب والأسوأ على الإطلاق في تاريخ صناعة النقل الجوي، فلأول مرة تُغلق مطاراتنا أبوابها أمام الحركة الجوية، وهي المرة الأولى التي تصل فيها نسبه التشغيل على متن الطائرات إلى هذا الحد من الانخفاض، وذلك بعد تعليق حركة الطيران عالميًا».

وأضاف وزير الطيران، خلال رسالة للعالمين بمناسبة عيد الأضحى على صفحة الفيس بوك، أن الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين والعاملين في هذا المرفق الحيوي الكبير أدى إلى تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من استئناف الحركة الجوية في الأول من يوليو الجاري بشكل نسبي وعادت الحياة لهذه الصناعة فمازالت هذه الأزمة تخيم بظلالها على قطاع الطيران المدني.

ودعا عنبة جميع العاملين التحلي بالمثابرة والإرادة القوية لعبور هذه المرحلة وتخطي جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، مضيفًا أننا متفائلون بالمرحلة المقبلة وأننا قادرون معا باْذن الله تعالي بفضل جهودكم وإخلاصكم على مواجهه وتذليل جميع المعوقات بما ينعكس بالخير على جميع العاملين بقطاع الطيران المدني.