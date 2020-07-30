شكرا لقرائتكم خبر عن «الصرف الصحي» تطلق حملة توعية ضد إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي في المجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة الصرف الصحي بالقاهرة حملة توعية عن مخاطر إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي في شبكات الصرف الصحي، وتسببها في حدوث انسداد وطفوحات خلال فترة العيد وتأثيرها على الصحة العامة.

وشملت حملة التوعية إرشادات للمواطنين عن كيفية التخلص الاَمن من مخلفات الأضاحي والمحافظة على شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه، في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، برفع حالة الاستعداد والتأهب وتشكيل غرف عمليات طوال أيام العيد.

وأكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة أن إدارة التوعية والإعلام بالشركة تقود حملات توعوية لحث المواطنين والجزارين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل مطابق الصرف الصحي، وذلك بتنفيذ حملات توعية بالمجازر الآلية بالبساتين ومحلات الجزارة بمنطقة المذبح بالسيدة زينب ومنطقه عين شمس.

وأشار إلى أن الحملة حرصت على تعليق ملصقات مناشدة المواطنين باتباع الطرق السليمة في التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي بوضعها في أكياس بلاستيك وإلقائها في صناديق القمامة الخاصة سواء لعيد الأضاحي أو في العموم وأيضًا عن سرعة الاتصال على الخط الساخن ١٧٥ والإبلاغ عن أي شكوى.