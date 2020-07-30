شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تطلق مسابقة بالتواصل الاجتماعى لإبراز جمال الشواطئ المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة السياحة والآثار، مسابقة للتصوير الفوتوغرافى للهواة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لاختيار أفضل الصور التي يتم التقاطها للشواطئ المصرية، وذلك بالتعاون مع "جروب Nomads" للسياحة والسفر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرفة المنشآت الفندقية.

تأتي هذه المسابقة في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بتشجيع هواة التصوير بالتقاط صور فوتوغرافية فنية لإبراز جمال الشواطئ الخلابة التي تتمتع بها المدن السياحية الساحلية المصرية، ومن ثم الترويج لها من خلال عدسات المصريين.

ومن المقرر أن تستمر هذه المسابقة حتى يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس. وسيتم اختيار ثلاثة فائزين ممن شاركوا بالمسابقة التى ستنال صورهم أكثر عدد من الإعجاب (Top Likes)، علي موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، والجائزة ستكون عبارة عن رحلة لفردين لقضاء ثلاثة ليالي بأحد الفنادق في ثلاثة مدن سياحية هي العلمين والجونة وشرم الشيخ.

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كما سيتم أيضا اختيار أجمل صورتين ويفوز من التقطهما برحلة لفردين لمدة ثلاثة ليالى في فنادق مدينتي شرم الشيخ وسهل حشيش. علي من يرغب في المشاركة بهذه المسابقة يمكنه وضع الصور التي يتم التقاطها على جروب Nomads على موقع الفيسبوك، وعمل تاج لصفحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience [email protected] واستخدام الهاشتاجات التالية: ‏#SameGreatFeelings ‏#Beaches_in_Egypt ‏#SafeTravels.