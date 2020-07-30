شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان ناعيا طبيب الغلابة: كرس حياته وعلمه لخدمة الفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وأعضاء مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة اليوم الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة.

ووصف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور محمد مشالى بالطبيب الزاهد الذى كرس حياته وعلمه لخدمة الفقراء بنفس راضية وقانعة ، فقد كان الفقيد نموذجا للمواطن المصرى المخلص والأصيل الذى أفنى عمره بكل محبة وود وقدم علمه دون مقابل من أجل تخفيف الآلام وعلاج المرضى ومساندة الفقراء والمحتاجين.

وتتوجه أسرة جامعة حلوان بخالص العزاء لأسرة الطبيب سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومرضاه الصبر والسلوان.

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وكان مجلس الوزراء، نعى فى اجتماعه اليوم الأربعاء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة"، الذى وافته المنية أمس، بعد مسيرة ثرية بالتفانى والعطاء، وخدمة الفقراء.

ودعا مدبولى شباب الأطباء أن يهتدوا بمسيرة الراحل الكريم، ويخلدوا أسماءهم بأحرف من نور فى ذاكرة وطن لا ينسى من كان خدوما لأبنائه.

وأشاد مدبولى بالخطوات التى اتخذها عدد من المسئولين لإطلاق اسم الدكتور محمد مشالى على عدد من المنشآت.