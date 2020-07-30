شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 2500 جنيه مكافأة لأى مديرية تحصّل 100 صك أضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر استمرار صرف مكافأة 2500 جنيه لكل 100 صك أضحية يتم تحصيلها حتى آخر صك يتم توريده بالمديريات الإقليمية، بما في ذلك ما يتحول من ثمن بيع الجلود إلى صكوك، وسيتم صرف الإثابات المتبقية مجمعة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك (بإذن الله تعالى) سواء نشر خبر الإثابة أم لم ينشر، وذلك تشجيعًا للقائمين على مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بالمديريات الإقليمية.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم أن هذه المكافآت تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحٍ.

فى سياق متصل تمكنت مديرية أوقاف القاهرة من تحقيق الألف صك التاسعة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لتسجل في يوم التروية 9034 صكًّا.

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وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها اثنا عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لكرم الشعب المصري الأصيل وتفاعله مع مؤسسات الدولة الوطنية، حيث حققت مديريات الأوقاف أرقامًا قياسية في المشروع، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ في العام الماضي.

وقالت الوزارة، إن إجمالي ما حصلته مديرية أوقاف شمال سيناء بلغ خمسة أضعاف ما حصلته في العام الماضي، وتجاوز إجمالي ما حصلته مديرية أوقاف القاهرة منفردة ثمانية آلاف صك حتى تاريخه، ومازال الإنجاز وتحقيق الأرقام القياسية في المشروع متتابعًا يوميًّا.

واختتمت الوزارة قائلة:"شكرًا لكرم الشعب المصري الأصيل وثقته في مؤسسات الدولة الوطنية، وشكرًا لرجال الأوقاف القائمين على تنفيذ المشروع بديوان عام الوزارة ومديريات الأوقاف الإقليمية والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية".