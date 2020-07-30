البحوث الإسلامية: إحالة واعظ بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبة لأفكاره المنحرفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إيقاف طارق محمود مبارك الواعظ بالأزهر تابع لإدارة البحر الأحمر، وإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لما نسب إليه من تجاوزات وأفكار إرهابية منحرفة تخالف المنهج الأزهري الوسطي.
وأكد أمين البحوث الإسلامية أنه لا تهاون على الإطلاق مع كل من يثبت مخالفته للمنهج الأزهري المعتدل، أو انتمائه لأي تيارات منحرفة، مؤكدا موقف مجمع البحوث الإسلامية الثابت من محاولات التضليل المستمرة من جانب أصحاب المصالح والأجندات الخاصة، سواء في الداخل أم الخارج ممن لا يريدون لمصر وأهلها الخير، ويسعون إلى زعزعة الاستقرار الداخلي للدولة المصرية.
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف البحر الأحمر والمرفوعة لرئيس القطاع الديني قررت وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، منع طارق محمود مبارك الواعظ بالأزهر الشريف من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس أو أي عمل دعوي بالمساجد على مستوى الجمهورية لتبنيه فكر الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم تعميمم منشور بذلك بمعرفة رئيس القطاع الديني على جميع المديريات الإقليمية والتنبيه على المديريات بمتابعة التنفيذ.
واختتمت وزارة الأوقاف يوم السبت الماضى فعاليات الفوج الأول لمعسكرات تدريب الأئمة تحت عنوان "الإرهاب الإلكتروني: المخاطر وسبل المواجهة" بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وحاضر خلال المعسكر الدكتور هشام عبد العزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أحمد على سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد عسكر مدير إدارة الدعوة الإلكترونية، بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ عبد الفتاح عبدالقادر جمعة المساعد العلمي لمدير عام التدريب، وعدد من الأئمة.
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