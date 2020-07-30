شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية: إحالة واعظ بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبة لأفكاره المنحرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إيقاف طارق محمود مبارك الواعظ بالأزهر تابع لإدارة البحر الأحمر، وإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لما نسب إليه من تجاوزات وأفكار إرهابية منحرفة تخالف المنهج الأزهري الوسطي.

وأكد أمين البحوث الإسلامية أنه لا تهاون على الإطلاق مع كل من يثبت مخالفته للمنهج الأزهري المعتدل، أو انتمائه لأي تيارات منحرفة، مؤكدا موقف مجمع البحوث الإسلامية الثابت من محاولات التضليل المستمرة من جانب أصحاب المصالح والأجندات الخاصة، سواء في الداخل أم الخارج ممن لا يريدون لمصر وأهلها الخير، ويسعون إلى زعزعة الاستقرار الداخلي للدولة المصرية.