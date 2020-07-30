شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسى بالقاهرة: مصر تتسلم 1500 عربة قطار حديثة من روسيا خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيورجي بوريسينكو السفير الروسي الجديد لدى القاهرة، إن مصر خلال 3 سنوات، تتسلم 1500 عربة قطار حديثة من روسيا بداية من 2020 حتى 2023.

كان وزير النقل، أعلن مطلع شهر يوليه الجارى وصول دفعة جديدة من عربات السكك الحديد الجديدة تتكون من 10 عربات ليصل إجمالي ما وصل حتى الآن إلى 33 عربة ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة من روسيا.

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وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن العربات التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية هي 10 عربات درجة ثالثة، في انتظار وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة لكل دفعة، وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد.