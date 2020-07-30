شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى: قادرون على تخطى التحديات رغم أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، العاملين بالوزارة إلى التحلي بالإرادة القوية حتى يتم عبور هذه المرحلة التي تسببت فيها تداعيات جائحة "كورونا" ويتخطى قطاع الطيران المدني التحديات التي تواجهه.

وأوضح الوزير أنه على الرغم من استئناف الحركة الجوية في أول شهر يوليو الحالي بشكل نسبي وعودة الحياة تدريجيا لهذه الصناعة إلا أن الأزمة مازالت تلقي بظلالها على قطاع الطيران المدني.

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وأعرب عن تفاؤله إزاء المرحلة القادمة على الرغم من تكبد قطاع الطيران خسائر مالية ضخمة بسبب هذه الأزمة التي أدت إلى تعليق حركة وانخفاض نسبة التشغيل بصورة كبيرة، وقال "إننا قادرون بإذن الله وبفضل جهود العاملين وإخلاصهم علي مواجهة وتذليل كافة الصعوبات بما ينعكس بالخير على جميع العاملين بالقطاع.

وتقدم وزير الطيران في رسالة وجهها للعاملين بقطاع الطيران المدني بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحي، ودعا الله أن يحفظ مصر وشعبها من من كل مكروه وسوء وأن ينعم على مصر بالسلام والاستقرار وأن نمضي بخطوات ثابتة لتحقيق ما نصبو اليه من تقدم وازدهار لرفعة وعلو الوطن ."