مصر للطيران تتسلم الطائرة الثامنة والأخيرة من طراز إيرباص A320 neo

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه وصلت إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل الطائرة الثامنة من طراز A320neo التي تحمل حروف تسجيل SU-GFQ قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا، وتعد هذه الطائرة الأخيرة من هذا الطراز ضمن آخر صفقة تعاقدت عليها مصر للطيران من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتشمل 8 طائرات من طراز الإيرباص A320neo، و7 طائرات من طراز الإيرباص A321neo بالتعاون مع شركة إيركاب.
وأضاف زكريا من المقرر أن تتسلم الشركة في عام 2022 عدد 7 طائرات من طراز إيرباص A321neo التي تتسع لـ188 مقعدا.
ويعد طراز A320neo من الطائرات الحديثة عالميًا ذات الممر الواحد بجانب طراز A220-300 والتي انضمت مؤخرا لأسطول الناقل الجوى المصري، الذي أصبح من أحدث الأساطيل عمرًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يصل متوسط عمر طائرات الأسطول حاليا 8 سنوات.
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