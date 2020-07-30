شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري قادم من الكويت تهريب كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها، وتم تحرير محضر جمركي بالواقعة واتخاذ اللازم حيال الراكب. ,قالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، إنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة الكويت، استوقفت نورا السيد عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية الراكب م و م ن أثناء شروعه في الخروج للاشتباه به أثناء الخروج.

وتم تشكيل لجنة مكونة من محمد إبراهيم فيصل رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، وكلا من محمد عفيفي وطاهر خفاجي لتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة والذى تلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة في إحدى الحقائب، فتم تكليف أحمد أمين محمد مأمور الجمرك بالخط الأخضر بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كميات كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها.

أمر الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف المشرف على الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.