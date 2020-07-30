شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس لزوكربيرج: تسببتم بإغلاق صحف وضرر مئات الصحفيين..ويرد: نأسف للخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه النائب جيري نادلر رؤساء فيس بوك وجوجل بالمشكلات التي تسببتا فيها لصناعة الإعلام فى الولايات المتحدة.

وقال فى جلسة استماع الكونجرس لعمالقة التكنولوجيا للوقوف على دورهم فى الاحتكار وخنق المنافسة بالنسبة للشركات الأصغر، " لقد هدد فيس بوك و جوجل الصحافة بشكل كبير في الولايات المتحدة.. لقد تم طرد الصحفيين ، وإغلاق الصحف المحلية "هذا وضع خطر جدا."

وسأل مارك زوكربيرج عن الاتهامات الموجهة لفيس بوك إلى نجاح مقاطع الفيديو المنشورة على شبكته الاجتماعية ، مما دفع العديد من شركات الإعلام إلى تعزيز فرق الفيديو الخاصة بها، وكلف ذلك فقدان مئات الصحفيين وظائفهم.

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وسأله نادلر،"هل تدرك الضرر الذي سببه ذلك للصحفيين في جميع أنحاء البلاد؟".

وقال زوكربيرج أنه لا يعرف مدى صحة هذه الأرقام وإنها ربما تكون مبالغ فيها، ثم قال "نأسف للخطأ".