شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتى: صلاة العيد بالمنزل لها نفس ثواب المسجد طالما هناك عذرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الإمام الشافعى استحسن تكبير المصليين في العيد، موضحًا أن العلماء استحبوا ترديد كلمة التوحيد يوم عرفة.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أن التزويد من التوحيد يوم عرفة يطلع الله على الخلائق ويغفر لهم، وهناك أيضًا عبادات متعددة النفع لابد منها، مثل الصدقة الجارية وتقديم الصدقات للفقراء والمساكين والأرامل.

وتابع عاشور، أن إحياء يوم العيد بالتكبير والصلاة، ومن أحيا يوم العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، وصلاة العيد سنة مؤكدة وليست فريضة، ويمكن صلاتها في المنزل بدون خطبة ولكن فردًا وليست جماعة، ولها نفس أجر صلاة المنزل، طالما هناك عذرًا.

وأضاف مستشار المفتى، أن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة وليست فريضة، ولكن الجماعات المتطرفة هى من غيرت تلك المفاهيم، ولكن من صام يوم عرفة يكفر الله له سنة ماضية وسنة قادمة، مشيرًا إلى أن التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة.