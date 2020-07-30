شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف أسعار تذاكر القطارات الروسية المقرر تشغيلها من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت هيئة السكة الحديد تذاكر القطارات الروسية الجديدة العادية ذات التهوية الديناميكية المقرر تشغيلها من الغد بخطى القاهرة- الإسكندرية وخط الصعيد، حيث تراوحت بين 25 و50 جنيه.

كانت هيئة السكة الحديد أقرت زيادة أسعار تذاكر كافة القطارات ابتداء من غدا شاملة القطارات المكيفة بكافة أنواعها وكذلك العادية بنسبة زيادة تراوحت بين 25% و83% للمكيف، على أن يتم تقريب الأرقام بعد الزيادة لأقرب 5 جنيهات.

وشمل قرار هيئة السكة الحديد رقم 9 لسنة 2020 استحداث درجة جديدة تسمى "ثانية محسنة، على أن تعادل سعر تذكرتها سعر قطارات الدرجة الثانية مميزة الحالية (العادية) مع إضافة عليها زيادة قدرها 150%، على أن يتم تقريب الأرقام بعد الزيادة لواحد جنيه.

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وتضمن قرار السكة الحديد العمل بالأسعار الجديدة لجميع القطارات المكيفة والعادية بعد 12 منتصف الليل (صباح الخميس الموافق 30 يونيو)، بحيث يبدأ صرف تذاكر كافة القطارات بالأسعار الجديدة ابتداء من الساعة 00.01 صباح الخميس.



