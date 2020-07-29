شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تتسلم الطائرة الثامنة من طراز إيرباص A320 neo والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي - مساء اليوم الأربعاء - الطائرة الثامنة من طراز A320neo والتي تحمل حروف تسجيل SU-GFQ قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا.

وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن هذه هي الطائرة الأخيرة من هذا الطراز ضمن أخر صفقة تعاقدت عليها مصر للطيران من أصل ١٥ طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها وتشمل ٨ طائرات من طراز الإيرباص A320neo و٧ طائرات من طراز الإيرباص A321neo بالتعاون مع شركة إيركاب.

وأوضح أنه من المقرر أن تتسلم الشركة في عام ٢٠٢٢ سبع طائرات من طراز الإيرباص A321neo والتي تتسع ل ١٨٨ مقعدًا.

ويعد طراز A320neo من الطائرات الحديثة عالميًا ذات الممر الواحد بجانب طراز A220-300 والتي انضمت مؤخرًا لأسطول الناقل الجوي المصري والذي أصبح من أحدث الأساطيل عمرًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إذ يصل متوسط عمر طائرات الأسطول حاليا ٨ سنوات.