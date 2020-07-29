شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أن الحكومة تضع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» على أجندة اولويات العمل خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف من تنفيذ هذه المشروعات تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجًا «حياة كريمة»، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، تتضمن العمل على تحسين مؤشر جودة الحياة في القرى المستهدفة، وذلك من خلال زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، بالإضافة إلى العمل على نمو عدد المشتغلين من خلال توفير حوالي 28 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة، فضلاً عن العمل على تحسين نسبة التغطية المستهدفة بالخدمات الصحية من خلال إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية، يستفيد منها 640 ألف مواطن بالقرى المستهدفة.

وأضافت أن العمل تتضمن تحسين نسبة التغطية المستهدفة بالصرف الصحي، حيث تضمنت المرحلة الاولى من المبادرة العمل على زيادة عدد القرى من 13 قرية إلى 77 قرية مغطاة بخدمة الصرف الصحى، وكذا تحسين نسبة تغطية مياه الشرب، بحيث يصل عدد القرى المستفيدة إلى 44 قرية بإجمالى عدد مستفيدين يصل إلى نحو 547 ألف مستفيد.

وقال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، «إن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تضمنت تنفيذ مشروعات لتحسين مؤشر كثافة الفصول المستهدفة، مشيراً إلى أنه من المستهدف إضافة 1361 فصلاً دراسياً تستوعب حوالي 56 ألف طالب، إلى جانب العمل على نمو أطوال الطرق المرصوفة بنسبة 25%، حيث يصل إجمالي الأطول المُضافة إلى 110 كيلومترات، يستفيد منها مليون مواطن في 78 قرية، وكذا العمل على نمو مُعدل إتاحة أعمدة الإنارة بحيث يتم توفير 10 آلاف عمود إنارة في 66 قرية، يستفيد منها حوالي 802 ألف مواطن».

ونوه بأن التكلفة الكلية لتنفيذ مشروعات خطة المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» حتى ديسمبر 2020، والتي تتضمن 143 قرية في مختلف المحافظات المستهدفة، تصل إلى 3،85 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 61% من المشروعات، ويصل متوسط نسبة التنفيذ في المشروعات المتبقية إلى 75%.

وأضاف أن المخرجات الرئيسية المتوقعة للمرحلة الأولى خلال عام 2020، تتضمن توفير 400 مليون جنيه كقروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب 10 ملايين جنيه لتوفير تدريب مهني وحرفي لمواطني القرى المستهدفة.

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وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل التي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. وتناول خطة المرحلة الثانية من مبادرة حياة «حياة كريمة»، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الاستثمارات الإجمالية لها تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، وذلك خلال العام المالى 2020- 2021، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في 375 قرية مستهدفة.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتجهيزعدد من القرى لافتتاحها بعد الإنتهاء من استكمال تنفيذ المشروعات المستهدفة بها لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في مختلف القطاعات.