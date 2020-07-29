شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مصر نجحت في السيطرة على «كورونا» ولم تنتصر عليه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» بوزارة الصحة، إن هناك بشرى سارة للمصريين خلال القريب العاجل، لافتَا إلى قرب إنتاج لقاح ضد فيروس «كورونا» خلال الفترة المقبلة، ومصر لها دور قوي جدًا في إنتاج هذا اللقاح.
وأوضح «حسني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن إصابات كورونا انخفضت في منتصف شهر يوليو، لافتًا إلى أن مصر نجحت في السيطرة على فيروس كورونا، ولكنها لم تنجح في الانتصار عليه، وهذا الأمر سيتحقق بصفر إصابات، وصفر وفيات.
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الوضع في مصر
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اصابات
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92,947
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تعافي
35,959
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وفيات
4,691
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