شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد دعم جهود مصر للتوصل إلى حل سياسي لأزمة ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، دعم بلاده للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.
جاء ذلك ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد، ووزير الخارجية سامح شكري، بحثا خلاله عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في ليبيا وسبل دعم الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية للأزمة الليبية.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» مساء الأربعاء، إن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات ومصر تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين والحرص المستمر على تطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما.
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الوضع في مصر
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اصابات
92,947
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تعافي
35,959
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وفيات
4,691
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