شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر العربات الروسية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر العربات الروسية الجديدة التي تقرر تشغيلها ابتداء من الخميس.

وقررت هيئة السكة الحديد، الأربعاء، زيادة أسعار تذاكر جميع القطارات، ابتداء من غد الخميس، بنسب تتراوح بين 25% و150%.

وكشف القرار، الذي أصدرته الهيئة الأربعاء، أن الدرجة الأولى في قطارات الـVIP زادت بنسبة 25%، والدرجة الثانية 40%، بينما زادت الدرجة الأولى في القطارات الإسباني والفرنساوي بنسبة 30% والدرجة الثانية بنسبة 83%، أما بالنسبة للقطارت المطورة والمميزة فقد زادت بنسبة 150%.

قطار - صورة أرشيفية

اسعار تذاكر العربات الروسية من هيئة السكة الحديد

اسعار تذاكر العربات الروسية من هيئة السكة الحديد