شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: سفارة البحرين لم تتأثر بأعمال الخط الثالث للمترو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد وزير النقل، كامل الوزير، أعمال الترميم في عمارة الشربتلي بالزمالك، التي تعرضت لضرر بسبب أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وقال الوزير خلال لقائه مع مراسل قناة صدى البلد: «تفقدت اليوم العمارة السكنية التي تضررت من مرور ماكينة حفر الأنفاق أسفل سفارة البحرين المجاورة للعمارة»، مردفًا: «مبنى سفارة البحرين لم يتعرض لأي شئ، وتم الآن حقن الساحة الأمامية بسفارة البحرين، وعمود الركن بالعمارة».
كان الوزير قد قال الإثنين الماضي إن الوزارة لن تترك أهالي الزمالك، أو قاطني عمارة الشربتلي قبل أن يطمئنوا.
وأضاف أن فكرة هدم العقار ومنحهم شققًا في الزمالك أو شراء الأرض بقيمتها، تم طرحها ضمن الحلول لطمأنة المواطنين مشيرا إلى أن هناك عقارات بها أدوار مخالفة.
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