شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: مبادرة «مايغلاش عليك» تُعيد إحياء الصناعة المحلية وتواجه شبح الاستيراد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة الرئاسية «مايغلاش عليك» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هدفها تطوير الصناعة المحلية وإحيائها من جديد، وجذب ثقة المستهلك المصري في منتجات بلده ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

وأضاف «شعيب»، خلال لقائه ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، والمذاع على قناة «mtc»، أن الاقتصاد المصري يواجه أزمة كبيرة بسبب الاعتماد على الاستيراد بشكل رئيسي في أغلب استهلاكه، حيث تصل فاتورة الاستيراد في العام إلى حوالي 60 مليار دولار أمريكي، أي ما يوازي 5 مليارات دولار شهريًا، وهو ما يخلق صعوبة في الحصول على العملة الصعبة.

وكشف شعيب عن أن البنك المركزي أطلق أيضًا مبادرة لتشجيع المواطن المصري على شراء السلع المحلية، وذلك بتسهيل عملية استيراد الماكينات للمصانع المصرية بحيث يكون لديهم نفس القدرة على إنتاج المنتج المحلي بمواصفات المنتج الأجنبي.