شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: يجب محاسبة أباطرة تسقيع الشقق والأراضي المدعمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، الأجهزة القضائية في مصر بمحاسبة من قاموا بعملية تسقيع الأراضي وشراء الشقق المدعمة وغلقها، خاصة تلك الشقق والأراضي التي طُرحت في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، مثل تلك القطع والوحدات التي تم الحصول عليها في مشروع «ابني بيتك».

وكشف «شعيب»، خلال لقائه ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، والمذاع على قناة «mtc»، أن هناك العديد من الأماكن في مصر حاليًا تشهد عملية تسقيع للأراضي، مثل منطقة جاردنيا هاينز في التجمع الخامس، حيث توجد بها عدة أراضي تم شرائها مدعمة في وقت سابق بالتقسيط على حوالي 5 أو 6 سنوات، وكانت قيمتها الإجمالية تصل إلى حوالي 150 ألف جنيه، وقام بعض أصحاب عمليات التسقيع بشراء تلك الأراضي المدعمة حتي وصل سعرها حاليًا إلى حوالي 5 ملايين جنيه.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة منح أصحاب تلك الأراضي فرصة ومهلة أخيرة للبناء على تلك الأراضي المدعومة من الدولة وإلا سيتم سحبها منهم.