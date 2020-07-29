شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة من 25% إلى 150%.. «السكة الحديد» تعلن ارتفاع أسعار تذاكر القطارات (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد، الأربعاء، زيادة أسعار تذاكر جميع القطارات، ابتداء من غد الخميس، بنسب تتراوح بين 25% و150%.

وكشف القرار، الذي أصدرته الهيئة الأربعاء، أن الدرجة الأولى في قطارات الـVIP زادت بنسبة 25%، والدرجة الثانية 40%، بينما زادت الدرجة الأولى في القطارات الإسباني والفرنساوي بنسبة 30% والدرجة الثانية بنسبة 83%، أما بالنسبة للقطارت المطورة والمميزة فقد زادت بنسبة 150%.

وفيما يلي صورة من قرار الهيئة بنسبة الزيادة في أسعار التذاكر:

جدول باسعار تذاكر القطارات الجديدة

جدول باسعار تذاكر القطارات الجديدة

وفيما يلي قائمة القطارات التي ستطبق عليها الزيادة الجديدة في أسعار التذاكر:





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