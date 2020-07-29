شكرا لقرائتكم خبر عن Top7.. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم الأربعاء مع محمد أسعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top 7، أهم القصص الخبرية التي حدثت على مدار اليوم الأربعاء، 29 يوليو، ويقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمنت النشرة مجموعة متنوعة من الأخبار، أبرزها، استقبال بيت الله الحرام لحجاج البيت، في ظل موسم حج استثنائي بسبب كورونا، ودار الإفتاء تؤكد، أنه لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحي، ولا يجوز ترك مخلفات الأضاحي في الشوارع.

من ناحية أخرى، أكدت الحكومة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في العيد، وتحرير محاضر فورية لمن يخالف ارتداء الكمامة، في حين أعلن وزير النقل عن زيادة أسعار القطارات الجديدة بدءا من الغد الخميس، أما فتاة تيك التوك، منار سامي، فقد أصدرت المحكمة حكما بحبسها 3 سنين مع غرامة 300 ألف جنية.

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الزميل محمد أسعد -

أطلق بعض رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان، #العيد_هيبقى_أحلى_لو، وقد دعت النشرة متابعيها بالمشاركة في الهاشتاج، وتتمنى أسرة النشرة عيدا سعيدا للجميع.

يذكر أن TOP7 هي خدمة إخبارية يومية يقدمها الخليج 365، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.