شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو الحج عرفة .. شاهد مناسك الحجاج فى هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الحج عرفة" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال ، فهذا اليوم الذى يوافق التاسع من شهر ذى الحجة لعام 1441 هجريا

له قدسية خاصة لما يشهده من مناسك يقوم بها الحاج مع شروق شمس هذا اليوم

فى البداية يخرج الحاج إلى نمرة فيبقى بها إلى صلاة الظهر فيصليها هى والعصر جمع تقديم

ثم يذهب إلى جبل الرحمة بعرفة أو أى مكان بها فيقف بها حتى غروب الشمس

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وبعد ذلك يتحرك من عرفة بعد الغروب حتى يصل إلى المزدلفة

فيصلى هناك المغرب والعشاء، ويقف بها حتى غروب الشمس

ثم يبيت بالمزدلفة حتى يصلى بها الفجر صباح يوم النحر "يوم العاشر من ذى الحجة".

حج مقبول وذنب مغفور