شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس يواجه زوكربيرج بإقرار رغبته شراء منافسيه من الشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار النائب جو نيجوز إلى رسالة بريد إلكتروني أرسلها رئيس فيس بوك، مارك زوكربيرج في عام 2012 تفيد بأن فيس بوك قد توصل إلى صفقة لشراء انستجرام. ورد أحد موظفي الشركة ، الذي تم إخفاء هويته من البريد الإلكتروني: "مجهود جيد".



بريد الكترونى

ورد زوكربيرج قائلاً: "شكرًا. أحد الأسباب التي تجعل الناس يقللون من أهمية مشاهدة جوجل هو أنه من المحتمل أن نتمكن دائمًا من شراء أي شركات ناشئة تنافسية ، ولكن سيمر بعض الوقت قبل أن نتمكن من شراء جوجل."

عندما سئل عن البريد الإلكتروني في جلسة الاستماع ، قال الرئيس التنفيذي لـ فيس بوك إنه لا يتذكر البريد الإلكتروني ، ولكنه "يبدو وكأنه مزحة".

Advertisements

أثار النائب جو نيجوز التساؤلات مرة أخرى على استراتيجية الاستحواذ فى فيس بوك ، مستشهداً برسالة بريد إلكتروني من ديفيد وينر ، المدير المالي للشركة. قال نيجوز إن البريد الإلكتروني وصف استراتيجية الاندماج في فيس بوك بأنها "الاستيلاء على الأرض".

قرأ نيجوز بصوت عالٍ جزء من البريد الإلكتروني "سننفق 5-10٪ من سقف السوق لدينا كل عامين لدعم مركزنا". "أكره كلمة" الاستيلاء على الأرض "ولكن أعتقد أن هذه هي الحجة الأكثر إقناعًا ويجب أن نمتلكها".

ثم قال نيجوز أن نجاح انستجرام يعكس هذه الاستراتيجية. وردا على سؤال بشأن الرد ، خاصة على انستجرام ، أقر زوكربيرج بأن إنستجرام "بالتأكيد تجاوز توقعاتنا الجامحة" ولكن إنستجرام كان جزءًا من سوق أكبر بكثير "للفضاء العالمي لكيفية اتصال الناس على نطاق أوسع".