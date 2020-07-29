شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: لقاح قريب ضد الفيروس عالميا تشارك فيه مصر بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن العالم في انتظار لقاح لمواجهة فيروس كورونا وهذا اللقاح مصر مشاركة فيه بقوة، وسيكون لهذا اللقاح دور كبير في السيطرة على الفيروس والتصدى له، وظهوره سيكون قريبا.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، أن على المواطنين عدم الاستهتار على الإطلاق بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا خلال عيد الأضحى المبارك، سواء من خلال التباعد الاجتماعى وترك مسافة متر بينك وبين الشخص الأخر وغسل الأيدى بشكل مستمر.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن أى استهتار في اتباع الإجراءات الوقائية بفيروس كورونا سيؤدى إلى تزايد أعداد الإصابات بالفيروس المستجد.