شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسى: هدوء الحدود المصرية أولوية لدى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي الجديد لدى القاهرة، إن روسيا تضع فى المقام الأول فى علاقاتها مع مصر أن تكون الحدود المصرية هادئة من أى تصعيد، لذا تحرص موسكو على خروج الجماعات الإرهابية من ليبيا.

وأكد السفير الروسى خلال ظهوره فى حلقة برنامج "رأى عام" على قناة Ten الفضائية، أن الموقف المصرى مقارب للموف المصرى من ليبيا، لافتا إلى أن روسيا تهتم كثيرا بالشراكة مع مصر فى الساحة الدولية، مؤكدا أن هناك تطابق كبير فى الرؤى بين الدولتين.

وأكد السفير الروسى أن مصر لها مركز كبير فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزن كبير فى أسيا وأوروبا، مؤكدا أن استقرار مصر أساسى لاستقرار دول أخرى فى المنطقة.