تعرف على زيادات أسعار تذاكر جميع القطارات المكيفة والعادية والاشتراكات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن زيادات أسعار تذاكر القطارات المكيفة والعادية التى سيتم تطبيقها بعد منتصف الليل فى النقاط التالية: - تم استحداث درجة جديدة تسمى "درجة ثانية محسنة". - نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الأولى المكيفة الاستنلس استيل ( vip ) ٢٥%. - نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الثانية المكيفة الاستنلس استيل ( vip ) ٣٠%. - نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الأولى المكيفة الإسبانى والفرنساوى ٣٠%. Advertisements - نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الثانية المكيفة الإسبانى والفرنساوى ٨٣ %. - نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الثانية المحسنة ١٥٠% بالمقارنة بسعر العربات المميزة حاليا. - يتم تقريب المبالغ بعد الزيادة لأقرب 5 جنيهات للمكيف وواحد جنيه للدرجة ثانية محسنة (العادى) ويستثنى من التقريب المعاق والمحارب. - نفس نسب الزيادات تطبق على الاشتراكات.

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