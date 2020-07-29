شكرا لقرائتكم خبر عن الأسعار الجديدة لتذاكر القطارات المكيفة والعادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على قرار هيئة السكة الحديد بزيادة أسعار تذاكر كافة القطارات ابتداء من غد شاملة القطارات المكيفة بكافة أنواعها، وكذلك العادية بنسبة زيادة تراوحت بين 25% و83% للمكيف، على أن يتم تقريب الأرقام بعد الزيادة لأقرب 5 جنيهات.

وشمل قرار هيئة السكة الحديد رقم 9 لسنة 2020 استحداث درجة جديدة تسمى "ثانية محسنة"، على أن تعادل سعر تذكرتها سعر قطارات الدرجة الثانية مميزة الحالية (العادية)، مع إضافة عليها زيادة قدرها 150%، على أن يتم تقريب الأرقام بعد الزيادة لواحد جنيه.

وتضمن قرار السكة الحديد العمل بالأسعار الجديدة لجميع القطارات المكيفة والعادية بعد 12 منتصف الليل (صباح الخميس الموافق 30 يونيو)، بحيث يبدأ صرف تذاكر كافة القطارات بالأسعار الجديدة ابتداء من الساعة 00.01 صباح الخميس.

Advertisements