شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث القائمة الوطنية من أجل مصر يكشف استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف الحسينى، المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر في مجلس الشيوخ، إن القائمة مسئولة عن المرشحين المتواجدين داخل القائمة فقط، وعلاقة الأحزاب التي ينتمون لها المرشحون بالقائمة، وليس لها أي علاقة بشأن علاقة الأحزاب بمرشحيها الفردى في انتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أن مرشحى القائمة سيلتزمون بالصمت الانتخابى.

وأضاف المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر في مجلس الشيوخ، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه لن يكون هناك دعاية أمام اللجان الانتخابية، وسيتواجد مندوبين لمرشحى القائمة الوطنية أمام اللجان الانتخابية لمتابعة الانتخابات.

ولفت المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر في مجلس الشيوخ، إلى أن القائمة شكلت غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية وإصدار بيانات بشأن العملية الانتخابية، موضحا أن القائمة أعدت دعاية انتخابية للمصريين في الخارج من خلال السوشيال ميديا، موضحا أن القائمة تعد "سى في" لكل مرشح داخل القائمة.