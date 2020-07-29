شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم جهود مصر للتوصل لحل سياسى للأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية و التعاون الدولي الإماراتي، دعم بلاده للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

جاء ذلك ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد ووزير الخارجية سامح شكري بحثا خلاله عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في ليبيا وسبل دعم الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" مساء اليوم، إن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات و مصر تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين والحرص المستمر على تطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما.

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