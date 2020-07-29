شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس لرئيس فيس بوك: اعتبرت انستجرام تهديدا فاشتريته بدلا من المنافسة معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، تساؤلات من قبل لجنة الكونجرس حول رسائل البريد الإلكتروني الداخلية للشركة التي أرسلها في عام 2012 حول شراء انستجرام، حيث حصلت اللجنة القضائية بمجلس النواب على رسائل البريد الإلكتروني كجزء من تحقيقها في مكافحة الاحتكار من قبل شركات التكنولوجيا الكبيرة.

في رسالة بريد إلكتروني ، قال زوكربيرج إن انستجرام قد يكون "مدمرًا للغاية" على فيس بوك.

وأشار بريد إلكتروني من المدير المالي في فيس بوك إلى تحييد منافس محتمل ، ورد زوكربيرج بأنه جزء من التحرك والدافع وراء الاستحواذ على انستجرام.

قال النائب جيري نادلر إن رسائل البريد الإلكتروني أظهرت أن فيس بوك نظر إلى انستجرام على أنه تهديد ، وبدلاً من التنافس معه ، اشترته شركته.

ورداً على ذلك ، لم ينكر زوكربيرج أنه اعتبر انستجرام تهديدًا ، لكنه أشار إلى أن الصفقة وافقت عليها لجنة التجارة الفيدرالية في ذلك الوقت.

ودافع جميع المديرين التنفيذيين عن وطنية شركاتهم وأنها بالأساس تعود بالنفع على أمريكا.

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أشار الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس إلى "الثقة" التي يتمتع بها الأمريكيون في أمازون. وقال في تصريحاته المعدة "نحتاج إلى عمال أمريكيين لتقديم منتجات للعملاء الأمريكيين".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك في تصريحاته ، مشيراً إلى عدد الوظائف الأمريكية التي ساعدت في إنشائها: "أبل شركة أمريكية فريدة نجاحها لم يكن ممكنا إلا هذا البلد".

وكانت معركة الولايات المتحدة مع الصين من أجل التفوق التكنولوجي جزءًا من حجة مارك زوكربيرج.

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك: "إذا نظرت إلى المكان الذي تأتي منه شركات التكنولوجيا الكبرى ، كانت الغالبية العظمى من الولايات المتحدة قبل عقد من الزمن". واليوم ، نصفهم تقريباً صينيون."