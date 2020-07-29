نشرة الحوادث المسائية.. خطة تأمين الداخلية في العيد وربة منزل تتخلص من زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-الداخلية : منع انتظار السيارات بالكورنيش طوال أيام العيد

أعلنت وزارة الداخلية، منع انتظار المركبات بطرق الكورنيش في جميع محافظات الجمهورية، اعتباراً من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، الجمعة.

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-مديريات الأمن تكثف من استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

بدأت أجهزة الامن بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

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-ربة منزل تتخلص من زوجها بمساعدة العشيق في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، غموض واقعة العثور على جثة خفير نظامي من قوة مركز شرطة فاقوس، غارقًا في مياه إحدى الترع التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر؛ إذ تبين أن وراء الواقعة زوجة المجني عليه وعشيقها.

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-رادارات ثابتة ومتحركة وسيارات دفع رباعي.. خطة المرور لاستقبال عيد الأضحى

عقد اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، اجتماعًا مع وكلاء و مساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والافراد والمجندين لوضع خطة استعدادات الإدارة لاستقبال عيد الأضحى لمبارك.

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-تأجيل محاكمة "شيري هانم" وابنتها "زمردة" بتهمة ممارسة الدعارة لجلسة 27 أغسطس

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمتين شريفة رفعت وشهرتها "شيري هانم" وابنتها زمردة بتهمة ممارسة الدعارة لجلسة 27 أغسطس للاطلاع.

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-جنح الدقي تقضي بحبس مجدى عبد الغنى سنة لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، بحبس مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين، سنة، وكفالة ٢٠٠٠ جنيه وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.

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-محكمة الاستئناف تلغى حبس أحمد الفيشاوي بقضية نفقة ابنته "لينا"

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه، وبراءة أحمد الفيشاوي من الاتهام الموجه إلهي.

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-حبس منار سامي فتاة "التيك توك" 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفجور

قضت المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم الأربعاء، بحبس منار سامي فتاة "التيك توك" 3 سنوات، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، و 300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الدعارة.

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-المؤبد لأمين شرطة اختلس ملفات 17 سيارة بـ"مرور العاشر من رمضان"

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، اليوم الأربعاء، أمين شرطة، بالسجن المؤبد والعزل من وظيفته، مع إلزامه برد ما اختلسه، لاتهامه في القضية رقم 329 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، باختلاس ملفات 17 سيارة ملاكي من وحدة مرور العاشر من رمضان، وعاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات.

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