أخبار مصر | رئيس الوزراء يجدد تعيين جابر طايع رئيسا للقطاع الديني بالأوقاف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يجدد تعيين جابر طايع رئيسا للقطاع الديني بالأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تجديد تعيين الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بالمستوى الوظيفي الممتاز اعتبارا من 28 يونيو 2020 حتى تاريخ بلوغ السن القانوني المقرر لانتهاء الخدمة في 20 يوليو 2021.

وجاءت الموافقة، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1511 لسنة 2020، حسب النظام الوظيفي لشاغلي الدرجة الممتازة لوظائف الدولة النوعية، يشغل طايع منصب المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف بتكليف من وزير الأوقاف.

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أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب وإثارة الفوضى في البلاد، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

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وأوضح المرصد أن جهود وزارة الداخلية نجحت في كشف خلية إخوانية تعمل على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من خارج البلاد.

وبيَّن المرصد أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية من قيام تلك الخلية الإرهابية بالعمل على إنتاج فيديوهات مفبركة عن الوضع الداخلي المصري بهدف إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في التحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ "الإرهاب الإلكتروني".

وأضاف المرصد أن الجماعة الإرهابية -عبر أذرعها الإعلامية في الخارج- تقوم بالدعوة إلى إثارة الشغب وتزييف وعي مشاهديها، وبث الأكاذيب التي تسعى إلى النَّيْل من جهود مؤسسات الدولة المصرية، وهو تاريخ ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد ارتباط ذلك التنظيم بالأجندات الخارجية المعادية للدولة المصرية.

ودعا المرصد إلى ضرورة التكاتف وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الدولة الوطنية، وعدم تصديق دعوات الضلال والإفساد في البلاد، والرد على تلك الدعوات الهدامة بالمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية وإيصال المواطن لصوته عبر صناديق الاقتراع.