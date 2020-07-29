أخبار مصر | الأطباء: صرف 12 مليون جنيه لـ 608 طبيب من مصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأطباء: صرف 12 مليون جنيه لـ 608 طبيب من مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة إيمان سلامة مقررة اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، إن اتحاد المهن الطبية قام بتسليم الدعم المالي لعدد ٦٠٨ طبيب اصيب بفيروس كورونا المستجد باجمالي ١٢ مليون و١٦٠ الف جنيه منذ بداية الجائحة الي الآن وحاليا يتم مراجعة طلبات الدعم المقدمة من (٢٥٢٠) طبيب آخرين وإرسالهم للاتحاد تمهيدا للصرف بعد العيد.

وأضافت خلال بيان صحفي، أنه جارى مراجعة طلبات الدعم من اسر الشهداء تمهيدًا لإجراءات الصرف حيث تم استلام ١٥ طلب دعم وفي انتظار الطلبات الأخرى.

يأتى هذا تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة بدعم الأطباء المصابين بفيروس كورونا بمبلغ ٢٠ الف جنيه تصرف من اتحاد المهن الطبية ودعم أسر الشهداء من الأطباء جراء الأصابة بالفيروس بمبلغ ١٠٠ الف جنيه تصرف مناصفة من الاتحاد ونقابة الاطباء.

وتابعت ايمان: يعد الدعم المالي مشاركة من النقابة في تحمل جزء من الاعباء عن الاطباء المصابين وتشجيعًا لهم لما بذلوه في محاربة الوباء ودعمًا لاسر الشهداء، كما نجدد المطالبة بحقوق الاطباء في بدل عدوي عادل ومعاش استثنائي لأسر الشهداء وتعويض مالي مناسب لهم.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.