أخبار مصر | مواعيد القطارات الجديدة التي سيتم تحريك أسعار تذاكرها غدا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مواعيد القطارات الجديدة التي سيتم تحريك أسعار تذاكرها غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل اليوم جداول تشغيل القطارات الجديدة والمقدر عددها 38 قطارا، سيتم الدفع بها للعمل على خطوط السكك الحديد المختلفة بالاضافة لزيادة تعريفة تذاكرها.

وأضافت أنه تم زيادة عدد القطارات الشغالة علي خطوط السكة الحديد لمواجهة الطلب المتزايد علي القطارات خلال الفترة المقبلة.

وقامت هيئة السكة الحديد بتشغيل عدد ١٦ قطار خدمة جديدة علي الوجهين القبلي والبحري والتي ترتكز علي تقديم اعلي مستوي من الخدمات، حيث سيتم تشغيل عدد ٨ قطارات علي الوجه القبلي منهم ٤ قطارات روسية (٢ قطار القاهرة اسيوط، ٢ قطار القاهرة سوهاج) وبالعكس وعدد ٤ قطارات اسباني (القاهرة اسوان وبالعكس) وسيتم تشغيل عدد ٨ قطارات علي الوجه البحري منهم ٢ قطار روسي (القاهرة الاسكندرية) وبالعكس، ٢ قطار اسباني (القاهرة بورسعيد) وبالعكس، ٢ قطار فرنساوي (القاهرة المنصورة) وبالعكس وعدد ٢ قطار درجة ثانيه عادية (طنطا الاسماعيلية) وبالعكس.

وتم اضافة خدمة مكيفة جديدة علي ١٠ قطارات تجسد مستوى الخدمة المتميزة الجديدة علي القطارات لتعمل علي خطوط القاهرة كفر الشيخ، القاهرة المناشي، القاهرة بلبيس الزقاريق المنصورة، القاهرة الاسماعيلية السويس والقاهرة منوف طنطا الاسكندرية بواقع ٢ عربة اسباني مكيفة علي كل قطار.

كما قامت هيئة السكة الحديد بتعديل الخدمة علي عدد ١٢ قطار درجة ثالثة عادية الي خدمة درجة ثانية عادية بواقع عدد ٤ قطارات علي خط القاهرة منوف طنطا، وعدد ٤ قطارات علي خط القاهرة بلبيس الزقاريق المنصورة، وعدد ٤ قطارات علي خط القاهرة المناشي ايتاي.

ومن جانبه، قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاربعاء، انه بدءا من الغد سيتم رفع قيمة تذاكر عدد 38 قطار من اجمالي عدد 900 قطار عاملين على كافة خطوط السكك الحديد.

وفيما يلي ننشر ارقام ومواعيد هذه القطارات:

اولا تشغيل خدمة جديدة مكيفة:

وجه قبلي:

- قطار 2010 خط " القاهرة - اسوان " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 10:00صباحا ليصل اسوان 23:55 مساءا.

- قطار 2011 خط " اسوان - القاهرة " يتحرك من محطة اسوان الساعة 5:15 صباحا ليصل القاهرة 18:00 مساءا.

- قطار 2012 خط " القاهرة - اسوان " يتحرك من محطة القاهرة الساعة17:30 مساءا ليصل اسوان 6:20 صباحا.

- قطار 2013 خط " اسوان - القاهرة " يتحرك من محطة اسوان الساعة 14:30 مساءا ليصل القاهرة 3:05 صباحا.

وجه بحري:

- قطار 1970 خط " بورسعيد - القاهرة " يتحرك من محطة بورسعيد الساعة 5:00 صباحا ليصل القاهرة 8:55 صباحا.

- قطار 1971 خط " القاهرة - بورسعيد" يتحرك من محطة القاهرة الساعة 16:25 مساءا ليصل بورسعيد 20:30 مساءا.

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ثانيا تشغيل خدمة جديدة روسي:

وجه قبلي:

- قطار 1006 خط " القاهرة - سوهاج " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00صباحا ليصل سوهاج 12:20 مساءا.

- قطار 1007 خط " سوهاج - القاهرة " يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساءا ليصل سوهاج 12:00 صباحا.

قطار 1004 خط " القاهرة - اسيوط " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 صباحا ليصل سوهاج 12:30 ظهرا.

قطار 1005 خط " اسيوط - القاهرة " يتحرك من محطة اسيوط الساعة 5:30 مساءا ليصل القاهرة 11:45 مساءا.

وجه بحري:

- قطار 1031 خط " القاهرة - الإسكندرية " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:10 صباحا ليصل الإسكندرية 11:05 صباحا.

- قطار 1030 خط " الاسكندريه - القاهرة " يتحرك من محطة الاسكندريه الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساءا.

ثالثا تشغيل خدمة جديدة مكيفة فرنساوي بحري:

- قطار 1916 خط " المنصورة - القاهرة " يتحرك من محطة المنصورة الساعة 8:30 صباحا ليصل القاهرة 11:00 صباحا.

- قطار 1917 خط " القاهرة - المنصورة " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 16:35 مساءا ليصل المنصورة 19:10 مساءا.

رابعا تشغيل خدمة جديدة ثانية عادية بحري:

- قطار 1115 خط " طنطا - إسماعيلية " يتحرك من محطة طنطا الساعة 5:00 صباحا ليصل الاسماعيلية 7:55 صباحا.

- قطار 1114 خط " الاسماعيلية - طنطا " يتحرك من محطة الاسماعيلية الساعة 15:45 ليصل طنطا 19:00 مساءا.

واضاف الوزير في تصريحات صحفية ان هذه القطارات يتم رفع قيمة تذكرتها لكونها قطارات جديدة بالكامل، موضحا ان اسعار القطارات الاخرى العاملة ستظل كما هي للجمهور.