أخبار مصر | شروط الأضحية الشرعية السليمة (إنفوجراف)

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى ويقبل المسلمون على ذبح الأضحيات في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، وتوزيع نسبة على الفقراء والمحتاجين، حسب تعاليم الشريعة الإسلامية، بينما يحتفظ أهل البيت بباقي لحم الأضحية.

وتستعرض "الخليج 365" شروط الأضحية الشرعية السليمة وهي كالأتي:-

- تكون من بهيمة الأنعام

- مملوكة للذابح

- تبلغ سن الأضحية

علي أن تكون خالية وسليمة من العيوب الفاحشة مثل:

- العمياء

- العوراء البيّن عورها وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها

- مقطوعة اللسان

- الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف

- مقطوعة الأذنين أو إحداهما

- العرجاء البيّن عرجها

- الجذماء: مقطوعة اليد أو الرجل، أو فاقدة إحداهما خلقة

- الجذاء: وهي التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست

- مقطوعة الألية

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- العجفاء: وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ؛ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرًا

- مصرمة الأطباء وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها.

- العضباء وهي التي انكسر قَرْنها بالكامل

هذا وأكدت وزارة الزراعة المصرية استعدادها لاستقبال العيد من خلال زيادة طرح المعروض من الأضاحي من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم بتخفيضات تصل إلى 20 % من أسعار السوق المحلي وأيضًا اللحوم الحية بمنافذها.

-خط ساخن للاستفسار برقم 01005531182 للاستفسار عن أسعار الأضاحي

-أسعار الخراف البلدي قائم 58 جنيه للكيلو القائم.

- بقري 55 جنيها للكيلو القائم.

-جاموس 50 جنيها للكيلو القائم.

-أسعار الماعز 60 جنيها للكيلو القائم.

- ماعز برئي 60 جنيها للكيلو قائم

-لحوم فرش كندوز 105 جنيهات للكيلو.

- كبدة 105 جنيهات للكيلو.

- كيلو ضاني فرش 105 جنيهات لليكلو

-لحوم سوادني 90 جنيها للكيلو.

-لحوم برازيلي 70 جنيها

-لحوم مفروم 70 جنيها.