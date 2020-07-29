أخبار مصر | للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. وزير النقل يتابع أعمال معالجة التربة أسفل عمارة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. وزير النقل يتابع أعمال معالجة التربة أسفل عمارة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، تفقد محطة صفاء حجازي بالزمالك بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق لمتابعة أعمال معالجة التربة اسفل السور الخارجي واحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين واسفل العمود المتضرر من العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك والذي نتج عن هروب التربة اسفل القاعدة الخرسانية لهذا العمود نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط اثناء عمل الماكينة.

وقال الوزير إننا نقوم الأن بتنفيذ ما أوصت به اللجنة الفنية الهندسية المكونة من 6 أساتذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس والتي أوصت بضرورة أن تكمل الماكينة عملها لتكملة الحلقتين المتبقيتين لتكملة الحقن خلفهما ثم الخروج بالكامل من المحطة وهذا ماتم بنجاح كما نقوم الآن بأعمال الحقن في الساحة الأمامية لسفارة دولة البحرين بجوار العمارة وداخل العمارة وارضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر.

وأضاف أنه تم صلب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر وبمجرد استكمال الحقن وتأمين العمارة سيتم البدء في أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من العمارة لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدا لعودة السكان إليها، مشيرا إلى أن العمل مستمر حتى في أيام العيد لسرعة انجاز الاعمال المطلوبة.

وتابع: تفقدت باب العمارة ومدخلها وهي المناطق التي تتاثر في البداية والمدخل ثابت تمام وتوجهت الى الاسانسير الخاص بالعمارة ووجدت الخلوص ثابت حول كابينة الاسانسير من كل اتجاه مما يدل على ان العمارة ليست مائلة ونحن نتعامل بشفافية تامة وهدفنا سلامة السكان ونحن نقوم بعمل كل مايجعل العمارة مؤمنة تماما.