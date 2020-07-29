شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يبكي على الهواء: «كنت مصابًا بفيروس سي ووقفت طوابير عشان أتعالج» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخل الإعلامي أحمد موسى في نوبة بكاء على الهواء، متأثرًا بحديثه عن علاج مرضي فيروس سي، واعترف أحمد موسى للمرة الأولى أنه كان مصابًا بفيروس سي، وظل سنوات يبحث عن العلاج من المرض.

وواصل حديثه باكيًا، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الظروف كانت صعبة للغاية لمعالجة مرضى فيروس سي، بعدما توفى الكثير من المصابين بالمرض، موضحًا أنه كان مصابًا بفيروس سي، وعانى خلال رحلته لسنوات من أجل العلاج من المرض، ووقوفه في طوابير من أجل الحصول على العلاج، ووجه الشكر للدكتور جمال شيحة، الذي نجح في علاجه.

وأضاف أن مصر أول دولة في العالم تعلن عن عدم وجود أي حالات انتظار لمرضى فيروس سي، وكل الحالات التي تم اكتشافها تم علاجها بالمجان، مشيرًا إلى أن كفر الشيخ كانت أول محافظة في 2017 خالية فيروس سي، ثم الإسماعيلية، إلى أن أصبحت مصر خالية من مرضى هذا الفيروس من خلال حملة 100 مليون صحة.

واستكمل موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائمًا يقول إنه يحلم بعلاج مرضى فيروس سي وعدم وجود أي حالات على قوائم الانتظار، حتى أصبحت مصر أول دولة في العالم خالية من الفيروس بجهود المصريين وصندوق «تحيا مصر».

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