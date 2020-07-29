شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزي العميري، مدير الإدارة، من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قوانين مكافحة المخدرات، ومزاولة مهنة الصيدلة، والاستيراد والتصدير.

وأوضح بيان، الأربعاء، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من روما اشتبه كل من حسن مختار وأشرف عبدالحميد مأموري، التفتيش المعينين على لجنة الأخضر في راكبين أحدهما إيطالي والآخر مصري الجنسية بدا عليهما علامات القلق والارتباك الشديد.

وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابا بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة علاء الدين عمارة ويوسف حامد مأموري الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف حسام الشافعي مأمور الضبط تحت إشراف أمير مطر، مشرف الصالة الخضراء، لتفتيش حقائب الراكبين فتبين وجود 2440 قرص من عقار أوكسيجك المشتق من مخدر الأفيون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبهما.

واتُّخذت الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 47 و48 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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