شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ السيسى بمناسبة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة عيد الأضحى المبارك، كما هنأ الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الرئيس السيسى، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال فيها إن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم للوطن واستعدادهم للتضحية والفداء فى سبيل عزته والمحافظة على سلامة وقدسية أراضيه، لتظل القوات المسلحة بقيادة الرئيس وعطاء وتضحيات أبنائها درعاً قوية تحمى الوطن، وحصناً منيعاً يحفظ للشعب أمنه واستقراره.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة العيد.