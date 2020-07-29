شكرا لقرائتكم خبر عن مسافرو «السكة الحديد» يشيدون بتجربة التذاكر الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد موسم الأعياد موسمًا مميزًا لعشاق السفر عبر السكك الحديدية، إذ يستقلون القطارات لوجهات متنوعة من وإلى مساقط رؤوسهم ومقار إقامتهم وكدحهم اليومى، لاختلاس ساعات بصحبة الأحباب والأصدقاء والعائلة قبل العودة إلى سباق كسب الرزق.

يتزامن موسم سفر الأعياد هذا العام مع ظروف عالمية ومحلية طارئة على خلفية الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من تفشى فيروس كورونا، وحظر حركة المواطنين فى مواقيت معلومة أثرت على حركة السفر، ولذا انشغلت الهيئة القومية للسكك الحديدية قُبيل موسم عيد الأضحى بتوفير قطارات إضافية بواقع 26 قطار على الوجه القبلى والبحرى، منها 10 قطارات مكيفة و16 قطارًا مميزًا، أعلنت عن مواعيدها بدقة على صفحتها الرسمية.

المهندس محمود أحمد، أحد المُستفيدين من خدمة القطارات الإضافية فى موسم عيد الأضحى، قال إنه تلافيًا للعدوى قرر هذه المرة استخدام التطبيق الإلكترونى لسكك حديد مصر، وحجز من خلاله رحلته «أون لاين»، موضحا أن الحجز تم بسهولة فائقة.

اعتاد «محمود» أن يستخدم خطوط عدة بين القاهرة والإسكندرية ومحافظات وجه بحرى بشكل عام، وفى أيام الحظر كان تأخير مواعيد القطارات أزمته المتكرة، ورغم تضرره منها، إلا أنه يلتمس العذر للقائمين على الخدمات نظرًا للظروف الاستثنائية.

القطارات الإضافية ومدى قدرتها على تحسين تجربة المسافرين فى العيد، يراها «محمود» فكرة جيدة، لأن موسم الأعياد بطبيعة الحال يتسبب فى ضغوطات شديدة على الخطوط المختلفة، إذ تعذر فى مرات عديدة الحجز بالنسبة له، لكن ينتظر المزيد من القائمين من الإجراءات الوقائية لحماية الجميع، خاصة استمرار الالتزام بارتداء الكمامة وتعقيم العربات قبل وبعد كل رحلة.

طقوس خاصة يتبعها أحمد دياب، لضمانة الحصول على رحلة قطار فى موسم الأعياد، تبدأ من الحجز الذى يسبق العيد بنحو أسبوع كامل، الأمر الذى ييسره التطبيق الإلكترونى الخاص بسكك حديد مصر، لحجز تذاكر الذهاب والعودة، فيما يستبعد الاعتماد على الحجز من المحطة خصوصًا محطة سيدى جابر بالإسكندرية.

يمثل نفاد التذاكر المخصصة للتطبيق الإلكترونى، خاصة فى المناسبات الوطنية والأعياد عقبة أمام «أحمد» للاستفادة من الخدمة الإلكترونية بشكل فعال، إذ يعتبر أن الحجز عبر التطبيق شديد السهولة ولا يتطلب بيانات مرهقة، وكذا تُيسر بطاقة الدفع المسبق عملية السداد ليحتفظ المسافر بصورة التذكرة أو يطبعها إذا أراد.

التأخير، هاجس آخر يؤرق «أحمد»، خاصة فى الفترة الأخيرة بسبب بعض الإصلاحات على الخطوط، مما يتسبب فى زيادة وقت الرحلة: «داخل المحطات مافيش تأخير يذكر، المشكلة على الخط، والهيئة بتعلن يوميًا عن متوسط التأخير نتيجة الإصلاحات دى فبيبقى فى شبه اقتناع بالوقت الزيادة».

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عن الإجراءات الوقائية المتبعة داخل السكك الحديد، يقول إنه رغم إعلان الهيئة عن التعقيم الدورى، إلا أنه لا يراه بعينه، حتى التنبيه على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، فرائض غائبة فى القطارات غير المكيفة وفقًا له.

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